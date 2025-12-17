menu
姜濤演唱會歌單｜LAVA LIVE 2025亞博首場坦言曾想取消 24首歌單完整曝光

影視娛樂
新假期編輯部

姜濤今晚在亞博舉行《KEUNG TO”LAVA”LIVE 2025》一連九場演出首晚在12月17日正式開鑼，首場演唱會開場連唱《Boulder》、《白果》及《Master Class》三首歌曲點燃全場氣氛。姜濤在演唱《以父之名》後有感而發，坦言今年經歷重重困難，曾考慮推遲甚至取消演唱會，但最終因為對舞台的熱愛而堅持下去，現場觀眾為他的真誠分享深受感動。

亞博全場爆滿 姜濤坦言曾想推遲演唱會

姜濤在演唱會 Part 2 第四首歌曲《以父之名》後，向台下觀眾吐露心聲：「歡迎大家嚟到姜濤演唱會，其實我等咗好耐，今年無論係自己定係乜嘢都好，發生咗同經歷咗好多嘢，我有諗過推遲呢個show，我有諗過唔做呢個show，乜嘢感覺都有試過，但心入面話畀我聽，我係喜愛呢個舞台，我係喜愛表演，所以，我決定堅持做落去。」他的真誠分享讓現場氣氛變得溫馨感人，不少粉絲為他的堅持而動容。

姜濤頭場演唱會請來王嘉爾任嘉賓，姜濤在台公開訲白並說幾年前王嘉爾在IG DM他，給他好多鼓勵說話，王嘉爾則表示：「一齊渡過風風雨雨，高高低低嘅係愛你嘅人，同愛我嘅人，希望你哋可以長長久久。」 （圖片來源：東方新地）
姜濤頭場演唱會請來王嘉爾任嘉賓，姜濤在台公開訲白並說幾年前王嘉爾在IG DM他，給他好多鼓勵說話，王嘉爾則表示：「一齊渡過風風雨雨，高高低低嘅係愛你嘅人，同愛我嘅人，希望你哋可以長長久久。」 （圖片來源：東方新地）

姜濤演唱會2025首場演出氣氛高漲

演唱會在亞博館舉行，姜濤以連續三首歌曲《Boulder》、《白果》、《Master Class》作為開場，立即將現場氣氛推向高潮。他在開演前更上載了35秒黑白花絮片，預告舞台視覺效果及排練情況，為粉絲帶來驚喜。整場演唱會分為六個部分，涵蓋他的代表作品和最新歌曲，第六部份更有神秘嘉賓。

（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

姜濤呼籲觀眾釋放情緒

姜濤在台上真情流露地表示：「今晚呢個騷啱啱開始，希望大家可以感受到，我哋台前幕後喺呢個騷入面，我個人又好，大家都好，希望大家可以將所有情緒釋放出嚟，開開心心。」他希望透過這場演唱會，讓所有人都能夠放下包袱，盡情享受音樂帶來的快樂和療癒力量。這番話充分體現了他作為藝人的責任感，以及對粉絲的關愛和體貼。現場觀眾也積極回應他的呼籲，全情投入到演唱會的每一個環節中，營造出溫暖而充滿正能量的氛圍。

當姜濤在Part 2唱出《孤獨病》及《流浪星球》時兩度落淚，他表示今次演唱會對他來說「是一個考試」，知道仍有很多不足，希望大家可以給予多些意見，無論是台前幕後的意見，他都會聽。（圖片來源：東方新地）
當姜濤在Part 2唱出《孤獨病》及《流浪星球》時兩度落淚，他表示今次演唱會對他來說「是一個考試」，知道仍有很多不足，希望大家可以給予多些意見，無論是台前幕後的意見，他都會聽。（圖片來源：東方新地）

姜濤演唱會2025歌單｜完整24首歌曲歌單曝光

Part 1

  1. Boulder
  2. 白果
  3. Master Class

Part 2

  1. 黑月
  2. DUMMY
  3. 鏡中鏡
  4. 以父之名
  5. 寂寞圓舞
  6. 孤獨病

Part 3

  1. 岩巉
  2. 流浪星球
  3. Better Man

Part 4

  2. 作品的說話

Part 5

  1. 亞特蘭提斯
  2. I Need You In My Li(f)e
  3. 追愛狂想
  4. On A SunnyDay

Part 6 嘉賓登場

  1. 風雨不改
  2. 好得太過份
  3. Made Me a Man （與王嘉爾合唱）
  4. Every Single Time（與王嘉爾合唱）
  5. 愛情簽證申請
  6. 蒙著嘴說愛你
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
歌單 姜濤演唱會 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
歌單 姜濤演唱會 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
Part 5 頭3首歌用吊臂於場內360度繞場一周。（圖片來源：東方新地）
Part 5 頭3首歌用吊臂於場內360度繞場一周。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

圖片來源：東方新地

