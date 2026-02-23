夜王｜盤點20大金句充滿人生哲學 歡哥土地爆笑輸出成MVP！
黃子華喺賀歲電影《夜王》中化身夜場老闆歡哥，金句連環爆發，每句都充滿人生哲理同港式幽默！子華神嘅經典語錄不但令觀眾捧腹大笑，更喺逆境中為大家帶嚟正能量。小編為大家盤點戲中N大金句，唔單止係電影對白咁簡單，更係現代人面對困難時嘅心靈雞湯！
《夜王》20句熱血金句（無刪剪、內含劇透）
1.「世界艱難，我哋照行」-歡哥
歡哥、V姐與一眾EJ Girls在尖東夜總會中演繹了逆境求存的香港精神。
2.「開心好撚緊要」-歡哥
歡哥同Coco在天台互訴心聲，Coco原本想跟太子峰過住富足無憂嘅生活，但內心有掙扎，歡哥告訴她開心比一切物資更重要。
3.「有啲地方見證過佢美好，鐘意咗佢，到佢冧嗰時，唔係話走就走到」-歡哥
隨著夜總會沒落，歡哥見證時代變遷，對東日夜總會感慨。
4.「畀佢哋開心啲、放肆啲、冇王管啲，咁佢咪同你搏囉」-歡哥
歡哥不忍心一直跟她搵食嘅小姐被新一代內地小姐淘汰，向V姐提出挽留舊人，佢幫班細嘅，班細嘅又幫返佢。
5.「人人做好自己嗰部分就可以行翻上嚟」-歡哥
6.「順風易行，逆風先可以起飛」-歡哥
7.「你知我份人最念舊，愈舊愈念」-歡哥
歡哥一直關心前妻V姐，多次暗中幫忙，十分念舊。
8.「絕不投降！」-歡哥
歡哥與V姐在澳門賭場賭錢，玩21點時「絕不投降」，語帶相關表示不會向太子峰的陰謀屈服。
9.「一言難盡同埋無話可說同時間出現」-歡哥
歡哥見到一班「重口味」女士來應徵小姐，有感而發。
10.「乜能都唔及Excellent」-歡哥
11.「唔通真係淨係可以共患難，共唔到富貴？」-V姐
12.「你都知歡哥份人鳩硬心軟架」-土地
歡哥被解僱後，土地向V姐求情，形容歡哥十分講義氣，仲鳩硬心軟。
13.「兩個堅持、三個原則、四個方針、五個基本」-土地
14.「含撚」-土地
土地同歡哥角色扮演做客人同小姐，一場含撚戲，成為全戲最出色嘅笑位！
15.「（執緊咩呀？）我執緊我凌亂嘅思緒」-土地
16.「學富五car，赴湯蹈fire」-土地
17.「我知你睇我唔起，我洗撚你睇得起」-Coco姐
Coco正式向太子峰攤牌分手，他們是兩個世界的人，Coco亦清楚太子峰唔不是她想要嘅人，跟他一起不會幸福，於是霸氣說出這句宣言，觀眾大讚王丹妮真係超有型！
18.「張塔羅牌講嘅係一廂情願」-Mimi
小三Mimi對歡哥嘅一廂情願，最後分手一幕透露每次留低耳環的原因，呢場戲令人痛心！
19.「今晚公司無女，我下海呀」-結衣
麗英飾演「結衣」一角唔係做夜總會女公關，但作為東日秘密武器「侍應」，忽然爆幾句日文，每次搶住下海，亦係爆笑位之一！
20.「四捨五入，我今年19歲」-葵芳
飾演葵芳的新人演員蔡蕙琪（Kay）更意外爆紅，被封全套戲中「MVP」！一出場憑著一口「譚仔話」和自稱「19歲半」的搞笑設定，在短短四場戲中展現驚人的喜劇天分！
圖片來源：《夜王》