menu
夜王 黃子華

夜王｜盤點20大金句充滿人生哲學 歡哥土地爆笑輸出成MVP！

影視娛樂
Keith

廣告

黃子華喺賀歲電影《夜王》中化身夜場老闆歡哥，金句連環爆發，每句都充滿人生哲理同港式幽默！子華神嘅經典語錄不但令觀眾捧腹大笑，更喺逆境中為大家帶嚟正能量。小編為大家盤點戲中N大金句，唔單止係電影對白咁簡單，更係現代人面對困難時嘅心靈雞湯！
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》）
（圖片來源：《夜王》）

《夜王》20句熱血金句（無刪剪、內含劇透）

1.「世界艱難，我哋照行」-歡哥

歡哥、V姐與一眾EJ Girls在尖東夜總會中演繹了逆境求存的香港精神。

2.「開心好撚緊要」-歡哥

歡哥同Coco在天台互訴心聲，Coco原本想跟太子峰過住富足無憂嘅生活，但內心有掙扎，歡哥告訴她開心比一切物資更重要。

3.「有啲地方見證過佢美好，鐘意咗佢，到佢冧嗰時，唔係話走就走到」-歡哥

隨著夜總會沒落，歡哥見證時代變遷，對東日夜總會感慨。

4.「畀佢哋開心啲、放肆啲、冇王管啲，咁佢咪同你搏囉」-歡哥

歡哥不忍心一直跟她搵食嘅小姐被新一代內地小姐淘汰，向V姐提出挽留舊人，佢幫班細嘅，班細嘅又幫返佢。

5.「人人做好自己嗰部分就可以行翻上嚟」-歡哥

6.「順風易行，逆風先可以起飛」-歡哥

7.「你知我份人最念舊，愈舊愈念」-歡哥

歡哥一直關心前妻V姐，多次暗中幫忙，十分念舊。

8.「絕不投降！」-歡哥

歡哥與V姐在澳門賭場賭錢，玩21點時「絕不投降」，語帶相關表示不會向太子峰的陰謀屈服。

9.「一言難盡同埋無話可說同時間出現」-歡哥

歡哥見到一班「重口味」女士來應徵小姐，有感而發。

10.「乜能都唔及Excellent」-歡哥

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》）
（圖片來源：《夜王》）

11.「唔通真係淨係可以共患難，共唔到富貴？」-V姐

12.「你都知歡哥份人鳩硬心軟架」-土地

歡哥被解僱後，土地向V姐求情，形容歡哥十分講義氣，仲鳩硬心軟。

13.「兩個堅持、三個原則、四個方針、五個基本」-土地

14.「含撚」-土地

土地同歡哥角色扮演做客人同小姐，一場含撚戲，成為全戲最出色嘅笑位！

15.「（執緊咩呀？）我執緊我凌亂嘅思緒」-土地

16.「學富五car，赴湯蹈fire」-土地

17.「我知你睇我唔起，我洗撚你睇得起」-Coco姐

Coco正式向太子峰攤牌分手，他們是兩個世界的人，Coco亦清楚太子峰唔不是她想要嘅人，跟他一起不會幸福，於是霸氣說出這句宣言，觀眾大讚王丹妮真係超有型！

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》）
（圖片來源：《夜王》）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》）
（圖片來源：《夜王》）

18.「張塔羅牌講嘅係一廂情願」-Mimi

小三Mimi對歡哥嘅一廂情願，最後分手一幕透露每次留低耳環的原因，呢場戲令人痛心！

19.「今晚公司無女，我下海呀」-結衣

麗英飾演「結衣」一角唔係做夜總會女公關，但作為東日秘密武器「侍應」，忽然爆幾句日文，每次搶住下海，亦係爆笑位之一！

20.「四捨五入，我今年19歲」-葵芳

飾演葵芳的新人演員蔡蕙琪（Kay）更意外爆紅，被封全套戲中「MVP」！一出場憑著一口「譚仔話」和自稱「19歲半」的搞笑設定，在短短四場戲中展現驚人的喜劇天分！

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》）
（圖片來源：《夜王》）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了香港演唱會2025一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

香港18區都非常值得花時間好好探索，一家大細去暢玩的親子好去處、拍拖推介32大情侶好去處、落雨必去的室內好去處、慶生推薦20大生日好去處、新手必備19大靚景行山好去處、秋天戶外露營好去處…..

圖片來源：《夜王》

人氣搜尋文章

最Hot飲食情報

Close

投票支持你嘅心水食店，
即送可口可樂®或無糖可口可樂®汽水換領券！

廣告
按此打電話
 